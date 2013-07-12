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Taksim Dayanışması üyeleri serbest bırakıldı

Geçen cumartesi Taksim'de meydana gelen olaylarda gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen kişilerden 12 kişi serbest bırakıldı.

12 Temmuz 2013 02:33

Geçen cumartesi Taksim'de meydana gelen olaylarda gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen kişilerden 12 kişi serbest bırakıldı.

TKP İstanbul İl Başkanı Kamil Tekerek, İstanbul Tabip Odası Sekreteri Ali Çerkezoglu, Mimarlar Odası'ndan Mücella Yapıcı, Sabri Orcan, TMMOB İKK Sekreteri Süleyman Solmaz, Aral Demircan, İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar, Haluk Ağabeyoglu, Beyza Metin, HDK MYK Üyesi Ender İmrek, Arda Mustafa Aytaç ve Erdem Ateş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Bu isimlerin de serbest kalmasıyla tüm gözaltılar ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler serbest bırakıldı.

Suç örgütü kurmakla suçlandılar

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutanağında “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün 11/07/2013 tarih ve 2013/Suç No:255 sayılı fezlekesi uyarınca suç örgütü kurmak, 2911 Sayılı Yasaya Muhalefet, görevli memura mukavemet suçlarından gözaltı sonrası C. Başsavcılığımıza getirilen fezlekede adı geçen 50 şüphelinin yapılan sorguları sonucunda, şüphelilerden Akif Burak Atlar, Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Çerkezoğlu, Ahmet Kamil Tekerek, Beyza Metin, Ender İmrek, Mehmet Sabri Orcan, Süleyman Solmaz, Haluk Ağabeyoğlu, Arda Mustafa Aytaç, Aral Demircel ve Erdem Ateş dışındaki toplam 38 şüphelinin salıverilmesine karar verildiği” belirtildi. Bu isimler de önümüzdeki saatlerde serbest bırakıldı.

 

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