Taksim Dayanışması: Gezi'nin yıl dönümünde her yerdeyiz

Gezi Direnişi'nin ikinci yıldönümü nedeniyle basın toplantısı gerçekleştiren Taksim Dayanışması, "İstanbul’da ve ülkenin dört bir yanında şehirlerin parklarında ve meydanlarındayız. Gezi’yi yaşadığımız ve anımsadığımız yerde ve her yerdeyiz" ifadelerini kullandı. Gezi'nin bitmiş bir süreç olmadığının vurgulandığı toplantıda, Taksim Dayanışması'ndan Ali Çerkezoğlu ve Mücella Yapıcı yıl dönümü için etkinlik programını açıkladı. Toplantıya katılan sosyal bilimci Prof. Dr. David Harvey, "Gezi'nin küresel anlamda da eşsiz olduğunu düşünüyorum. Gezi son derece birbiriyle yabancılaşmış ortamda yabancılaşmamış bir alternatif yaratma çabasıydı. Artık savunmadan yeni bir yaşam biçimini kurma aşamasına geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, bu protestoların bulaşıcı etkileri olduğuna inanıyorum diyen Harvey, "Gezi Direnişi'yle ilgili ilginç olan bir parka yönelik tehdide karşı protestoların Türkiye'nin her şehrinde başka bir şeye dönmüş olması, sadece İstanbul içinde sınırlı kalmaması." dedi. Harvey, Gezi Parkı'ndan çıkılmasıyla Gezi sürecinin bitmediğini, başka bir şeyin başlangıcı olduğunu belirtti.

Son iki yıldır farklı bir ülkede yaşandığını belirten Taksim Dayanışması "Havası, suyu, sesi, kokusu farklılaştı bu ülkenin. İktidarı, muhalefeti, meslek odası, sendikası, genci, yaşlısı, işçisi, işsizi, Türkü, Kürdü artık farklı... Kabul eden için de etmeyen için de hayat farklılaştı... Yaşıyorsak ve hala nefes alıyorsak, bilinmelidir ki o güzel çocukların gülen yüzü hürmetinedir! Ethem, Ali, İsmail, Abdocan, Mehmet, Medeni,Hasan Ferit, Ahmet ve Berkin’in adlarının anıldığı ve suretlerinin yansıdığı her yerdeyiz…" dedi.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası'nda gerçekleşen toplantıda, Taksim Dayanışması’ndan Çerkezoğlu ve Yapıcı’nın açıkladığı programa göre; 30 Mayıs günü 14.00’de Gezi Direnişi Tablosu’nun açılışı yapılacak, 31 Mayıs günü saat 13.00’de Gezi Parkı’nda buluşulacak, 31 Mayıs saat 15.00’de de Abbasağa ve Göztepe Özgürlük Parkı’nda birer Gezi buluşması olacak.