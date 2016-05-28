Taksim Dayanışması, Gezi'nin 3. yıl dönümü programını açıkladı

Taksim Dayanışması, Gezi Parkı eylemleri üçüncü yıl dönümü için düzenlediği basın toplantısında “Bir aradayız, buradayız” dedi. Mimarlar Odası’ndaki basın toplantısında Gezi'nin 3. Yılı programı da açıklandı.

29 Mayıs’ta 14.00-23.00 saatleri arasında Abbasağa Parkı’nda atölye, forum ve konserler gerçekleşecek. 31 Mayıs’ta saat 19.00’da Gezi Parkı’nda basın açıklaması yapılacak.

Taksim Dayanışması, üçüncü yıl için hazırlanan ve Makine Mühendisleri Odası ile Mimarlar Odası’ndan ücretsiz elde edilebilecek tişörtlerin 31 Mayıs günü saat 17.00’den itibaren İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda giyilmesi çağrısı da yaptı.

Taksim Dayanışması adına Beyza Metin’in okuduğu açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

“Gezi bu ülkenin imdat çığlığı, direnme refleksi, derin bir nefes alışıdır. Haksızlığa, adaletsizliğe, keyfiliğe, dayatmaya, baskıya karşı direnmenin adı, bir parktan tüm ülkeye ve dünyaya yankılanan kente, doğaya, yaşama sahip çıkanların hep bir ağızdan, bir arada söyledikleri şarkıdır.

“Emekten yana, yoksuldan yana, doğadan yana, ezilmişten yana, ötekileştirilenden yana, kadından yana, Barış'tan yana her direnişin içinde yer alacağı, direnen herkesin dilinden düşürmeyeceği bir şarkı.

“Umudun şarkısı duyulmaya devam edecek”

“Suruç'ta, Diyarbakır'da, Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da patlayan bombaların, yaşatılan katliamların, komşularımızla yaratılan savaş ikliminin, iş cinayetlerinin, kiralık işçiliğin, taciz ve tecavüz ortamının, kadın cinayetlerinin, ihalelerin, rüşvetlerin, komisyonların, rantın, HES'lerin, orman katliamlarının, siyasal İslam dayatmalarının, diktatörlük yöneliminin yarattığı kakafonik ortama rağmen, berrak ve duru bir sesle direnişin ve umudun şarkısı her yerden duyulmaya devam edecek.

“Bilinir ki, sesler ve şarkılar kaybolmaz, uzayda sonsuza kadar salınırlar. Gezinin de direnişin olduğu her yerde umudu diri tutanların dillerinden düşmeyeceğini artık herkes biliyor.

“Gezi yaşlanmayacak”

“Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz, Haşan Ferit Gedik, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan ve Berkin Elvan nasıl ki, bizlerden ayrıldıkları yaşta kalacak ve nasıl ki onları hep o gülen yüzleri ve kararlı direnişleri ile hatırlayacaksak; işte Gezi de bu gençler gibi yaşlanmayacak.

“Paraya, pula, iktidar hırsına, her türden erke, yağmaya, talana, hırsızlığa, adaletsizliğe isyan edenlerin ve her daim barış isteyenlerin aklında ve en coşkulu, en kararlı insanların ruhunda Gezi'nin bu yaşlanmayan direngen yüzleri yaşamaya devam edecek.

“Toplumu kutuplaştıranlara

rağmen bir aradayız”

"Şiddet ortamını küçük ve çirkin hesaplarıyla körükleyenlere, çatışma ve katliamlara göz yumarak yaşamlarımızı, yaşam alanlarımızı tehdit edenlere, ayrımcı politikalarıyla toplumu kutuplaştıranlara, rağmen bir aradayız. Türkü-Kürdü, Alevisi-Sünnisi, Ermenisi-Ezidisi ile bir aradayız, buradayız!

“Barış’tan korkanlara inat buradayız”

“Barış'tan korkanlara inat bir aradayız, buradayız! Suruç'tan Sultanahmet'e, Sur'dan Bataclan'a, Cizre'den Ankara'ya, bir aradayız! Dört Ayaklı Minare'den Beyrut'a, Paris'ten Beyoğlu'na bir aradayız! Cerattepe'de, Aliağa'da Akkuyu'da, Çukurova'da bir aradayız. Soma'da, Kilimli'de Ermenek'te bir aradayız.

“Barışın, dayanışmanın, kamusal yaşamın, özgür düşüncenin her türlü baskıdan uzak bir şekilde gelişebileceği eşitlikçi yarınlar için bir aradayız! Taksim Gezi Parkı ve Taksim Meydanı başta olmak üzere, Meydanlarımızı, parklarımızı, sokaklarımızı, yaşam alanlarımızı ve yaşamımızı özgür kılmak için:

“Taksim'deyiz! Gezi'deyiz! Buradayız! Bir aradayız!”