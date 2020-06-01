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Taksim Dayanışması, Gezi'nin 7. yıl dönümünde İstiklal'de toplandı

Sendika.org

01 Haziran 2020 20:08

Koronavirüs salgının ardından normalleşme aşamalarının başladığı ilk günlerde, Gezi direnişinin 7. yılı için Taksim Dayanışması, Taksim'de basın açıklaması düzenlendi.

Mis Sokak'ta kitle adına açıklama yapan Avukat Can Atalay "Gezi bu toprakların eşitlik, özgürlük, adalet umududur, imkanıdır" dedi.

Taksim Dayanışması adına yapılan açıklamada, Gezi'de kaybedilenlerin unutulmayacağı belirtilerek, "Gezi'de Berkin'i, Ethem'i, Medeni'yi, Ali İsmail'i, Hasan Ferit'i, Abdullah'ı, Ahmet'i ve Mehmet'i bizden ayıran karanlıkla George Floyd'un nefesini kesen aynı karanlıktır. O gün de bunun karşısındaydık, bugün de karşısındayız. Barışçıl direniş her yerde bir haktır. Aramızdaki binlerce kilometreye rağmen biriz, bir aradayız" denildi.

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