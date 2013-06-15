Taksim Dayanışması direnişi tek çadıra taşıyor

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Gezi Parkı eylemcilerine seslenerek dile getirdiği "Mesajınız alındı, yargı kararını bekleyeceğiz. Temenni ederim ki bu iş artık bugün biter" sözlerinin ardından eylemciler direnişi nasıl sürdüreceklerini tartışıyor.

Gezi Parkı eylemlerini düzenleyen yaklaşık 80 bileşenin oluşturduğu Taksim Dayanışması, Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Gezi'yi ferahlatmak ve düzenlemek için bileşenlerimizden bazıları tekil çadırlar yerine Dayanışma Çadırı içinde toplanma kararı vermişlerdir" dedi.

Taksim Dayanışması'nın bazı üyelerinin T24'e yaptığı açıklamaya göre, "Dayanışma çatısı altında tek bir çadır kurulacak ve 80 bileşenden kabul edenler flamalarını sökerek bu çadır altında varlıklarını sürdürecek. Gezi Parkı'nda insanların barınmak için kullandığı çadırlara ise kimse karışmayacak."

Koordinasyon ve karar alma sürecinin hızlanması için yapıldığı belirtilen tek çadır girişiminin ardından Taksim Dayanışması, eylemlerin diğer illerle koordinasyonun daha işlevsel hale getirilmesi ve başka alanlara da yayılması için çalışmalara başlayacak.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre de, DİSK, KESK, TMMOB, TTB, HDK, BDP , CHP , EMEP, TKP, ÖDP, SYKP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi tek çadır girşimine onay verirken bazı parti ve örgütler kendi istekleri doğrultusunda park içindeki çadırlarını kaldırmaya karar verdi. Tartışmalar sırasında bazı örgütler ise, çadır ve flamalarını alandan kaldırmayacağını söyledi.

Girişinde barikatların kaldırıldığı Gezi Parkı'nda "tek çadır" sürecinin buradaki kitlesel direnişi "nöbet eylemine" dönüştürebileceği belirtiliyor.