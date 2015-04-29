Gezi davasında tüm sanıklara beraat

Mahkeme, Gezi Parkı davasıyla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme, Mücella Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu 26 sanığın beraatine karar verdi.

Taksim Gezi Parkı’nın İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu tarafından açıldığı 8 Temmuz 2013′te meydana gelen olaylarda gözaltına alınan Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme Kurulu 2. Başkanı Ayşe Mücella Yapıcı ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 26 kişinin yargılandığı davada mahkeme beraat kararı verdi.

Eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğuna yer verildi

Hakim, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçudan 13 yıla kadar hapisleri istenen Ayşe Mücella Yapıcı, Ender İmrek, Ali Çerkezoğlu, Haluk Ağabeyoğlu ve Beyza Metin’in eylemlerinin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatlarına hükmetti. Hakim, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan da 3 yıla kadar hapisleri istenen tüm sanıklar hakkında aynı gerekçeyle beraat kararı verdi.

‘Düşünce ve fikir özgürlüğü… tek bir şartla, şiddet olmasın dikkat edin’

Hakim Onur Özsaraç kararını açıkladıktan sonra, “Düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında değerlendiriyoruz. Tek bir şartla, şiddet olmasın dikkat edin” uyarısında bulundu.

7. duruşma görüldü

Taksim Gezi Parkı’nın İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu tarafından açıldığı 8 Temmuz 2013′te meydana gelen olaylarda gözaltına alınan Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme Kurulu 2. Başkanı Ayşe Mücella Yapıcı ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 26 kişinin yargılandığı davanın 7. duruşması görüldü.

Yapıcı ve Çerkezoğlu’nun aralarında bulunduğu 16 sanık hazır bulundu

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Çerkezoğlu ile birlikte toplam 16 sanık katıldı. Esasa ilişkin savunmalarını yapan sanık Mücelle Yapıcı’nın avukatı Fikret İlkiz, “Bu davanın iddianamesi, iddianame niteliğinde değildir. Kendiliğinden bir araya gelen topluluklar örgüt olarak değerlendirilemez. Bir kent, bir meydan biz kullanalım diye vardır” dedi. Sanık Ali Çerkezoğlu, “8 Temmuz’da parka giderken bu ülkenin en büyük demokrasi şöleninin bir parçasıydık. Bu destansı masalı yargılayacak gücünüz varsa buradayız” diyerek beraatını talep etti.

Tüm sanıklar beraat talebinde bulundu

Sanık Ayşe Mücella Yapıcı da “Ben İTÜ’den yüksek mühendis olarak mezun olduğumda herhangi bir etik boşluğuna düşmeyeceğime söz verdim. Ölene kadar bu yeminime sadık kalacağım. Bu suçsa bunu kabul ederim” dedi. Yapıcı, daha sonra Taksim Dayanışması bildirisini okudu. Sanık Beyza Metin ise “Bu davada bir örgüt yöneticisi olmak benim için onurdur. Taksim Dayanışması, sendikaların, değişik sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin bir arada olduğu bir örgüttür. Mesleki bir örgüt olarak dayanışmaya devam edeceğiz. Taksim Dayanışması’nın eylemlerinde hiçbir şiddet yoktur” diyerek beraatını talep etti. Sanıklardan Sabiha Sezi Toprakçı, “Her yer Taksim, her yer direniş. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Diğer sanıklar da beraatlarını talep ettiler.

Hâkim kararını açıkladı : Tüm sanıklar için beraat

Hakim Onur Özsaraç, sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Ender İmrek, Ali Çerkezoğlu, Haluk Ağabeyoğlu ve Beyza Metin’in üzerlerine yüklenen “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” eylemlerinin bu haliyle kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatlerine karar verdi. Tüm sanıkların 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan da aynı gerekçeyle beraatlerine hükmedildi. Hakim Onur Özsaraç kararını açıkladıktan sonra, “Düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında değerlendiriyoruz. Tek bir şartla şiddet olmasın dikkat edin” uyarısında bulundu.