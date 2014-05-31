Taksim Dayanışması: Bu şartlar altında açıklama yapmıyoruz

Gezi Parkı olaylarının birinci yıldönümünde Gezi Parkı’nda açıklama yapmasına izin verilmeyen Taksim Dayanışması, Fransız Konsolosluğu’nun önünde açıklama yapmasına izin verildi. Ancak Taksim Dayanışması, bugün yapılması planan açıklamayı yapmayacaklarını açıkladı.

Gezi Parkı olaylarının 1. yıldönümünde Taksim’de basın açıklaması yapmak isteyen Taksim Dayanışması, meydana doğru yürüyüşe geçti. İstiklal Caddesi'ndeki TMMOB binasında bir araya gelen Taksim Dayanışması üyeleri Taksim'e doğru yürüyüşe geçti. Ancak aralarında CHP milletvekillerinin bulunduğu grubun yolu, barikat kuran polis tarafından kesildi.

Radikal’den İsmail Saymaz ve İdris Emen’in haberine göre, Taksim'de bulunan Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde toplanan Taksim Dayanışması üyeleri saat 19.00'da basın açıklaması yapmak için Taksim Meydanı’na doğru harekete geçti. Ancak polis Dayanışma üyelerinin İstiklal Caddesi'ne çıkmasına izin vermedi. Taksim Dayanışması üyeleri polis barikatının açılmaması üzerine oturma eylemine geçti.

Bu sırada polisin biber gazlı müdahalesi sonucu, yüz kadar gösterici Galatasaray Meydanı’na doğru kaçtı.

Polisin, Taksim Dayanışması üyelerinin Fransız Konsolosluğu'nun önünde basın açıklaması yapmasına izin vermemesi nedeniyle uzun süre devam eden gerilimin ardından, grubun burada açıklama yapmasına izin verildi. Dayanışma üyelerinin önündeki polis barikatı kaldırıldı.

Taksim Dayanışması’nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Hep beraber Türkiye’de yeniden bir akıl tutulmasının olduğu bir günü yaşıyoruz. Günlerdir, belki de dünyanın en barışçıl eylemleriyle özgürlük barış kardeşlik talebiyle alanlarına, meydanlarına sahip çıkmak için Türkiye’nin her bir tarafında ses veren binlerce insanın üstüne binlerce polis TOMA bir abluka oluşturdu.

Yeniden bu barışçıl talebi dile getirmek için sokağa çıkan insanlar meydana alınmadı, gözaltına alındı. Dün dedik, bugün yine söylüyoruz.

“Yüreğini, sevgini, kitabını, çocuğunu al, meydanlardayız” dedik ama Başbakan’ın bu talebe cevabı, kentlerin meydanlarını polislerle, TOMA’larla ablukaya almak oldu.

Ve bugün yapacağımız açıklamayı bu koşullar sağlanıncaya kadar yapmıyoruz ve bugün yaşananları insanların sağduyusuna bırakıyoruz.