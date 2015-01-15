Taksim Dayanışması, Ali İsmail Korkmaz davası için yola çıkıyor

Taksim Dayanışması, Ali İsmail Korkmaz'ın katillerinin ve azmettiricilerinin peşine düştüklerini belirterek, "bugün, hepimiz ALİ İSMAİL’iz!" açıklamasında bulundu.

Taksim Dayanışması'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ali İsmail Korkmaz, Adalet, Özgürlük ve Demokrasi Talebi Bu Topraklarda Yok Olmaz!

Ölenlerin “suçlu” katillerin “meşru” görüldüğü bir ülkede yaşamak istemiyoruz.

Eskişehir’de sopalarla, Ankara’da, Gülsuyu’nda, Lice’de kurşunlarla, Antakya’da, Okmeydanı’nda, Cizre’de ölümcül fişeklerle vurulan biziz, bizim canlarımız bizim çocuklarımız…

Ali İsmail’in katilleri aslında hepimizin katilleri, azmettiricileri, savunanları, bu ülkenin katilleridir. Kayseri’de Ali İsmail’in katillerinin ve azmettiricilerinin peşine düştüğümüz bugün, hepimiz ALİ İSMAİL’iz!

Ölenlerin “suçlu” katillerin “meşru” görüldüğü bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle Taksim’den Antakya’ya, Eskişehir’den Ankara’ya, Lice’den Cizre’ye yitirilen tüm canların takipçisiyiz. Gezi’deki canların Cizre’deki çocukların ölümüne neden olanlar yargılanıncaya kadar buradayız.

Gezi’de ben de vardım diyenler, bu ülkenin parklarının, meydanlarının sahipsiz olmadığını haykıranlar, yaşamına karışılmasına sessiz kalmayanlar, gençler, kadınlar, LGBTİ bireyler, sendikalar, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, mahalle dernekleri, forumlar, taraftar grupları, dayanışmalar, inisiyatifler, partililer, partisizler; Gezi’de yitirdiğimiz canların katillerinin ve azmettiricilerinin yargılanması için, vicdanımızı, yüreğimizi alıp yola çıkıyoruz!

Bu çocuklar bizim, bu ülke bizim diye haykırmak, gençleri öldüren anlayışına, çocuk katline cevaz veren gidişata, bu cinayetleri daha da arttıracak İç Güvenlik Reformu denen yargısız infaz yasasına geçit vermemek, kararlı, direngen ve barışçıl tutumumuzla bir kez daha

“Buradayız” diye seslenmek için;

20 Ocak Salı günü saat 19.00’da Galatasaray Meydanı’nda toplanıp cezasızlığa karşı Gezi’nin kararlılığıyla yitirilen tüm canların davalarına sahip çıktığımızı bir kez daha haykırıyor, Tepebaşı’ndan kalkacak otobüslerimizle Ali İsmail Korkmaz davası için yola çıkıyoruz!

TAKSİM DAYANIŞMASI