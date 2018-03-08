TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NIN ÇEVRESİ POLİS TARAFINDAN KAPATILDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA)
Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı\'nın çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı. Anıt önünde TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı. Cumhuriyet Anıtı çevresindeki önlemlerin 8 Mart Kadınlar Günü eylemleri nedeniyle olduğu öğrenildi. Anıt çevresinde nöbet tutan polislerden bazılarının kadın olduğu görüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Taksim Cumhuriyet Anıtı
-Anıtın polis bariyerleri ile kapatılması
-Anıt önündeki TOMA ve çevik kuvvet polis otobüsleri
-Nöbet tutan kadın polis
-Genel ve detay görüntüler