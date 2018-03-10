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Taksim Camisi'nde inşaatın yüzde 80'i tamamlandı

Caminin altında 4 kat otopark bulunacağı belirtildi

10 Mart 2018 14:10

Taksim Meydanı’nda bir yıl önce temeli atılan camide kaba inşaatın yüzde 80’i tamamlandı. Kubbe üzerinde yer alan pencereler ortaya çıkarken, kaba inşaatın tamamlanmasının ardından binanın iç yapısına geçilecek. Caminin bu yıl ibadete açılması planlanıyor.

Yapımına bir yıl önce başlanan Taksim Camii inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Camideki inşaa çalışmaları kubbe bölümünde yoğunlaşmış durumda. İskele sistemi tamamlanan kubbede yer alacak pencereler ortaya çıkmaya başlarken önümüzdeki günlerde beton dökme işleminin başlamasıyla binanın üzeri kapanmaya başlanacak. Ardından da minarelerin yapılması için start verilecek.

Caminin altında 4 kat otopark bulunacağı belirtildi. Giriş katı kültür merkezi olarak yapılması planlanan caminin 2018 yılı içinde kullanıma açılması planlanıyor.

 

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