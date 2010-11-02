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TAKSİM BOMBACISININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A)

02 Kasım 2010 20:20

-TAKSİM BOMBACISININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - Taksim'de önceki gün meydana gelen patlamayı Vedat Acar isimli şahsın gerçekleştirdiği bildirildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 31 Ekim Pazar günü saat 10.40 sıralarında Taksim Meydanı'nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bekleme noktasına yönelik olarak yapılan saldırıyla ilgili olarak eylemin failinin tespiti amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda eylemi gerçekleştiren kişinin Van Gürpınar nüfusuna kayıtlı 1986 doğumlu Vedat Acar isimli şahıs olduğu belirtildi. Açıklamada, Acar'ın 2004 yılında bölücü terör örgütüne katıldığının tespit edildiği ve olay ve şahsın irtibatlarına yönelik çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

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