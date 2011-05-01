-TAKSİM ANITI'NA ÇELENK İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. Kazancı Yokuşu'ndaki anma törenin ardından Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Taksim Cumhuriyet Anıtı önüne gelerek, zemini kırmızı karanfil olan ve üzerinde de beyaz karanfillerle '1 Mayıs' yazılı çelengi anıta bıraktılar. Burada bir açıklama yapan Kumlu, 1 Mayısın dünya emekçilerinin meydanlarda kol kola girdiği, ekmek, barış, özgürlük, demokrasi taleplerini dayanışma içinde dile getirdiği coşkulu kutlamanın günü olduğunu söyledi. ''Bugün yıllardan beri 1 Mayıslarda yaptığımız gibi, yine Kazancı Yokuşu'na karanfiller bırakıyoruz, yine 1 Mayıs 1977'de kaybettiğimiz arkadaşlarımızı en içten duygularımızla anıyoruz'' diyen Kumlu, 1977 yılında meydana gelen Taksim olaylarının herkesi derinden etkilediğini söyledi. Kumlu, coşkulu Taksim kutlamalarının, yıllardan beri en büyük özlemleri olduğunu ve tekrar Taksim'e kavuşmanın, emekçilerin ısrarlı talepleri üzerine geçen yıl gerçekleştiğini belirterek, şöyle devam etti: ''Kaybettiğimiz canlara bir borcumuz vardır ki, o da 1977'de yaşanan acı olaylara sebep olanların belirlenip adalete teslim edilmesidir. Bu borç, Türk demokrasisi üzerinde 34 yıldır bir kara lekedir. Bu borç ödenmeden Türkiye'nin vicdanı rahat etmeyecek, demokrasimiz lekeli kalmaya devam edecektir. Bugün tüm dünyada emekçiler, emeğin uğradığı haksızlıklara karşı hep birlikte sesini yükseltiyor. Tüm dünyada emekçiler bir asır önce 8 saatlik çalışma uğruna canlarını veren emekçi kardeşlerini anarken, bugün hala bir çok ülkede, benzeri çalışma koşullarının var olmasına isyan ediyor. Bugün tüm dünyada emekçiler alanlarda demokrasi istiyor, barış istiyor, özgürlük istiyor. Biz bugün burada dünyada ve ülkemizde eşitliği, barışı, kardeşliği, özgürlüğü çağırıyoruz. Emeğin çıkarının savaşta değil, barışta olduğunu biliyor, savaştan yana hiç bir politikaya onay vermeyeceğimizini haykırıyoruz. Biz daha çok demokrasi istiyoruz, çünkü bunu hak ediyoruz. Biz örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü biz örgütlenirken demokrasimizin daha kalıcı hale geleceğini biliyoruz. Biz bugün burada, 1 Mayısta ve Taksim'de ülkeyi yönetenleri ve yönetmeye aday olanları emekçilerin sesine ve taleplerine kulak vermeye çağırıyoruz. Taksim Meydanı'ndan Türkiye'nin ve dünyanın 1 Mayıs alanlardaki coşkulu kutlamalara selam yolluyoruz. Taksim ve diğer 1 Mayıs şehitlerini saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. İşçilerin, memurların, emeklilerin, işsizlerin, gençlerin, emekçilerin ve emeğe gönül vermiş herkesin 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutluyoruz.'' Anıttaki törene, AK Parti İstanbul Feyzullah Kıyıklık, CHP İstanbul milletvekilleri, Mehmet Sevigen, Bayram Meral, CHP İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Çelebi ile Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı.