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Taksilere kaçak göçmen operasyonu: 3 taksiden 22 kaçak göçmen çıktı

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, 3 taksiden Pakistan ve Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen çıkarken 3 kişi tutuklandı

10 Mart 2018 12:41

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, 3 taksiden Pakistan ve Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen çıkarken 3 kişi tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye\'ye giriş yapan göçmenlerin Meriç nehri üzerinden Yunanistan\'a geçiş yapacağı ihbarını aldı. Ekipler, göçmenleri taşıyan taksileri takibe aldı. Farklı zamanlarda durdurulan 3 takside Pakistan ve Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı. 

OPERASYON KAMERADA
8 kaçak göçmeni taşıyan bir taksiye yapılan operasyon da jandarma kamerası tarafından görüntülendi. Göçmenlerin, bir süredir Aksaray ve Sultançiftliği\'ndeki evlerde gizlendikleri ortaya çıktı. 

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kaçak göçmenlerden kişi başı 2 bin Euro aldıkları tespit edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 22 kişi ise geri gönderme merkezine teslim edildi.

FOTOĞRAF
 

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