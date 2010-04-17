Taksilerden uluslararası hizmet

T24 - Polonya ulusal sivil havacılık ajansının (PAZP) sözcüsü Grzegorz Hlebowicz, hava sahısının yeni emre kadar kapalı kalacağını ve bu durumun bugün değişmesinin zor olduğunu söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Savunma Bakanı'nın ne zaman ülkeye döneceği bilinmezken, küllerin Balkanlar'a ulaştığı bildirildi.





Hlebowicz, görerek uçuş kurallarına (VFR) uyacak ve 6 bin metre yüksekliği aşmayacak olan uçakların Polonya hava sahasını kullanabileceğini ifade etti.





Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT da bütün uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.





İtalyan sivil havacılık kurumu (ENAC) da, İtalya'nın kuzeyindeki hava sahasının bugün TSİ 21.00'e kadar kapalı kalacağını duyurdu.





ENAC, karar uyarınca, kuzeyde, aralarında Milano, Torino, Venedik ve Bolonya havalimanlarının da bulunduğu bütün havalimanlarının kapalı olacağını kaydetti.







Taksiler bayram yaptı







Kül bulutlarının hava trafiğini etkilemesiyle birlikte alternatif yollar arayan yolcular tren, otobüs ve deniz ulaşımının olmadığı yerlerde ülkeler arasında taksi yolculuğu yapmaya başladı.





Hava taşımacılığının en fazla etkilendiği İsveç, Norveç ve Danimarka'da günlerden bu yana havaalanlarında yatmak zorunda kalan bazı yolcuların aralarında anlaşarak gidecekleri ülkelere kadar taksi tuttukları bildirildi.





İsveç'te araba kiralama şirketlerinin ellerinde kiralık araba kalmadığı, tren ve otobüslerin ek seferlere rağmen talebi karşılamakta zorlandığı görüldü.







16 havaalanı kapalı







Kül bulutu nedeniyle Almanya da hava sahasını TSİ 03.00'e kadar kapattı.





Langen kentindeki Alman Hava Trafiği Güvenlik Dairesinin sözcüsü, hava sahasının TSİ 03.00'e kadar kapalı kalmasına karar verildiğini açıkladı.





Böylece ülkedeki 16 uluslararası havaalanıyla diğer küçük bölgesel havaalanları gün boyunca seferlere kapalı olacak.







Merkel ülkesine dönemiyor







Kararın ardından, ABD ziyaretinden sonra Avrupa'ya dönen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Afganistan'da yaralanan 5 Alman askeriyle birlikte İstanbul'da bulunan Almanya Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg'in ülkeye ne zaman dönecekleri de bilinmiyor.







Küller Balkanlar'da







Eyfyallayöküll'ün faaliyete geçmesinin ardından Avrupa'nın önemli bölümünü saran kül bulutları Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'ı da etkisi altına aldı.





Kül bulutlarının uçuş güvenliği için risk yaratması üzerine bu sabah Saraybosna, Zagreb ve Belgrad havaalanındaki uçuşlar durduruldu.





Havaalanı yetkilileri, kül bulutunun bölgedeki hava sahasında yaklaşık 10 bin metrede etkili olduğunu, bu durumun da uçakların uçuş güvenliği için risk oluşturduğunu kaydetti.





Bosna Hersek hava sahasının uçuşlara kapatılması sonucu bugün İstanbul-Saraybosna seferleri karşılıklı olarak iptal edildi, ayrıca Stockholm, Zürih, Münih, Viyana, Budapeşte, Zagreb seferleri de yapılamadı.





Saraybosna, Belgrad ve Zagreb havaalanlarının TSİ 01.00'e kadar kapalı kalacağı, ölçümlere göre yarın uçuş yapılıp yapılmayacağına karar verileceği öğrenildi.





Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki "Büyük İskender" havaalanından İstanbul, Viyana, Lübliyana ve Zagrep seferleri dışında tüm Avrupa seferlerinin iptal edildiği bildirildi.





Makedon yetkililer, havaalanında kalan yolculara istedikleri takdirde kara yoluyla yolculuk yapma olanağı sağlanacağını belirtti.





Slovenya da hava sahasının TSİ 03.00'e kadar kapalı kalacağını açıkladı.