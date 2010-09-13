Taksilerdeki 'gizli' düğme

ABD’li spor blogu yazarı Chris Tomasson, Dünya Basketbol Şampiyonası için İstanbul’a gelen yabancıların taksi şoförleri tarafından dolandırıldığını iddia etti.



“Fanhouse” isimli sitede yazan Tomasson, “İstanbul’da taksiye mi bineceksiniz? Sihirli Düğme'ye dikkat edin” başlıklı yazısında şampiyona için İstanbul’a gelen ziyaretçilerin genel olarak çok iyi vakit geçirdiğini ancak taksicilerin buna gölge düşürdüğünü ifade etti.



Tomasson, olayı yaşayan bir Sırp televizyon programcısının deneyimlerini de paylaştı. Programcı kendi blogunda olayı 1978 yapımı “Geceyarısı Ekspresi” filmiyle karşılaştırarak, yaşadığı durumu “Taksi Ekspresi” olarak tanımladı.



"Sihirli düğme"



Bunun dışında Brezilyalı bir internet yazarının ve bir BBC muhabirinin de aynı şeyi yaşadığını ifade eden Tomasson, “Bindiğim takside taksimetrede önce 16 TL ibaresini gördüm. Sonra bir düğmeye bastı ve ücret bir anda 27 TL’ye çıktı” dedi.



Tomasson, taksicilerin turistleri kandırmak için bulduğu bir diğer yolun da turist 50 lira verdiğinde, 5 lira verdin diyerek fazladan para almak olduğunu yazdı.



“Ancak bütün taksiciler dolandırıcı değil” diyen Tomasson şehir içinde 90 kilometre hız yapan taksicilerden örnek vererek, “Ama hepsi çılgın” ifadesini kullandı.





