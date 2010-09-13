T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksilerdeki 'gizli' düğme

ABD’li spor blogu yazarı Chris Tomasson, Dünya Basketbol Şampiyonası için İstanbul’a gelen yabancıların taksi şoförleri tarafından dolandırıldığını iddia et

13 Eylül 2010 03:00

ABD’li spor blogu yazarı Chris Tomasson, Dünya Basketbol Şampiyonası için İstanbul’a gelen yabancıların taksi şoförleri tarafından dolandırıldığını iddia etti.

 
“Fanhouse” isimli sitede yazan Tomasson, “İstanbul’da taksiye mi bineceksiniz? Sihirli Düğme'ye dikkat edin” başlıklı yazısında şampiyona için İstanbul’a gelen ziyaretçilerin genel olarak çok iyi vakit geçirdiğini ancak taksicilerin buna gölge düşürdüğünü ifade etti.
 

Tomasson, olayı yaşayan bir Sırp televizyon programcısının deneyimlerini de paylaştı. Programcı kendi blogunda olayı 1978 yapımı “Geceyarısı Ekspresi” filmiyle karşılaştırarak, yaşadığı durumu “Taksi Ekspresi” olarak tanımladı.
 



"Sihirli düğme"

 
Bunun dışında Brezilyalı bir internet yazarının ve bir BBC muhabirinin de aynı şeyi yaşadığını ifade eden Tomasson, “Bindiğim takside taksimetrede önce 16 TL ibaresini gördüm. Sonra bir düğmeye bastı ve ücret bir anda 27 TL’ye çıktı” dedi.

 
Tomasson, taksicilerin turistleri kandırmak için bulduğu bir diğer yolun da turist 50 lira verdiğinde, 5 lira verdin diyerek fazladan para almak olduğunu yazdı.

 
“Ancak bütün taksiciler dolandırıcı değil” diyen Tomasson şehir içinde 90 kilometre hız yapan taksicilerden örnek vererek, “Ama hepsi çılgın” ifadesini kullandı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24