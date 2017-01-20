Taksilerde 'indi bindi' uygulaması yarın başlıyor

İstanbul'da taksilerde "indi bindi" ücreti uygulaması yarın resmen başlıyor. Artık taksilerde 2,5 kilometreye kadar olan mesafede 8 lira 75 kuruş ödenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), bugün gerçekleştirdiği toplantıda önemli kararlar aldı.



İstanbul'da taksiler yarından itibaren indi bindi ücreti almaya başlayacak. Bunun dışında, lüks taksi ve elektrikli taksilerde artık İstanbul sokaklarında çalışmaya başlayacak.



Dünya gazetesinin haberine göre, kısa mesafe yolcu almak istemeyen taksiler için yapılan şikayetler üzerine İstanbul Taksiciler Odası aralık ayında harekete geçmiş ve şikayetleri ortadan kaldırmak için taksilerde kısa mesafe uygulaması fikrini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sunmuştu.



Bu uygulamayı karara bağlamak üzere bügün sabah saatlerinde toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı oy birliğiyle kabul etti.





Uygulama yarın başlıyor





İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, yarın öğlen saat 12.00'de İstanbul'daki tüm taksi şoförlerinin taksimetrelerini yeni sisteme geçireceğini açıkladı. Uğur, sisteme geçmek istemeyenlerin şikayetlerine rağmen kararın oy birliğiyle alındığını ifade etti. Uğur, aynı zamanda lüks taksi denilen 'Turkuvaz' taksi uygulamasının da resmi olarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.





İndi bindi ücreti 8 lira 75 kuruş





Düzenlemeye göre 2.5 kilometreye kadar olan taksi mesafesi için 'indi-bindi' uygulaması yapılacak. Bu uygulama için belirlenen ücret ise 8 lira 75 kuruş olarak kabul edildi.



İstanbul Taksiciler Odası'nın hazırladığı uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri tarafından da kabul edildi. Buna göre taksimetre açılış ücreti tüm sengmentler için 3 lira 45 kuruş olacak. Gidİlen kilometre başına 2 lira 10 kuruş ücret yazacak. Yolculuk başına minimum ücret ise 8 lira 70 kuruş olacak.





Elektirikli taksiler geliyor





Uğur, hükümet ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda İstanbul sokaklarında çok yakın zamanda elektrikli taksilerin de görüleceğini ifade etti. Bunun da alınan kararlar içerisinde onaylandığı söyledi.





Yargıya taşınacak





İstanbul'da taksilere getirilen indi-bindi ücretinin gizli taksimetre zammı olduğunu ve haksızlık olduğunu ileri süren Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, kararın iptali için kararı yargıya başvuracaklarını açıklamıştı.