Takside 'uzun mesafe' krizi: 3. havalimanına yolcu götüren taksici, oradan müşteri alamayacak

Taksiciler, kısa bir süre sonra hizmete girecek olan 3. havalimanına yolcu götürüp, oradan yolcu alamayacak. İstanbul yeni havalimanında sunulacak taksi hizmeti için Atatürk Havalimanı’nda var olan İstanbul 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaşıldı. Sözleşmeye göre, 3. havalimanında ilk etapta 660 taksi çalışacak, yani sadece havalimanı taksileri hizmet verecek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, taksicilerin isyan ettiği durum 'normal' dedi.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, 3. havalimanına yolcu götüren taksiciler Atatürk Havalimanı’nda olduğu gibi oradan müşteri alamayacak. İşte uzun mesafe sorunu da burada başlayacak. Zira 3. havalimanı şehir merkezine çok uzak olduğundan yolcu götüren taksici onca kilometreyi boş dönmek zorunda kalacak.

Bazı taksiciler duruma tepkili. Taksici Ali A. tepkisini şöyle dile getiriyor:

“Şehirden yeni havalimanı için yolcu aldım diyelim. En az 40-50 km gideceğim. Fakat dönüşte oradan yolcu alamam. E-5 ve TEM’den döneceğim için yol boyunca müşteri almam da mümkün değil. Yani külliyen zarar. Bu durumda ben niye yolcu götüreyim? Tabii ki havalimanına yolcu almam.”

'Bu adaletsizliğin çözülmesi lazım'

Beyoğlu’nda taksi durağı olan S.K. da havalimanına yolcu götüren taksicilerin yolcu alamadığını ancak Uber'in yolcu aldığını, taksicilerin büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını iddia ediyor:

“Geçen yıl İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na dilekçe vererek havalimanının tüm taksicilere açılmasını istemiştik. Fakat girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Düşünün ben vergisini veren bir taksici olarak havalimanına yolcu götürüyorum ancak boş dönmek zorunda kalıyorum. Fakat vergi vermeyen UBER oradan yolcu alabiliyor. Şimdi yeni havalimanında sorun daha da büyük olacak. Çünkü mesafe çok uzun. Taksici müşteri seçemez elbette ama boş dönmek istemeyen taksiciyle yolcular arasında sorunlar çıkacak. Bu adaletsizliğin çözülmesi gerekli.”

Taksicilerin bu şikâyetleri üzerine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da “Ne diyorsunuz?” sorusuna “Havalimanı taksicileri bedel ödeyerek orada çalışıyor, dışarıdan bir taksicinin yolcu alamaması normal” diyerek yanıt verdi.

3. havalimanı aç lira yazar?

3. havalimanı için taksinin yazacağı ortalama fiyatlar şöyle:

Taksim'den (E-5 üzerinden) 39 km-102 lira, (TEM üzerinden) 50 km-129 lira

Sarıyer'den (E-5 üzerinden) 43 km-112 lira, (TEM üzerinden) 37 km-97 lira

Bakırköy'den (E-5 üzerinden) 45 km-117 lira, (TEM üzerinden) 47 km-122 lira

Büyükçekmece'den (E-5 üzerinden) 57 km- 147 lira, (TEM üzerinden) 60 km-159 lira