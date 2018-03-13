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Takside uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'nın Suluova ilçesinde bindiği takside 216 gram bonzai ile yakalanan O

13 Mart 2018 18:19

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'nın Suluova ilçesinde bindiği takside 216 gram bonzai ile yakalanan O.M.Y., tutuklandı. 
Olay, Amasya\'nın Suluova ilçesinde meydana geldi. O.M.Y.\'nin Samsun\'dan Suluova\'ya gitmek için bindiği E.U. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen taksi, yol uygulaması yapan polislerce durduruldu. Yapılan aramada, 216 gram bonzai ele geçirildi, taksi şoförü E.U. ve O.M.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinin ardından ticari taksinin şoförü serbest bırakılırken, O.M.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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