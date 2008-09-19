Takside POS geliri ikiye katladı

Adana'da bir taksici taksimetresine monte ettirdiği POS cihazıyla, gelirini ikiye katladı. POS cihazı sayesinde müşterilerine kredi kartı hizmeti sunan taksici, bozuk para sıkıntısını da ortadan kaldırdı. Kredi kartıyla çalışan taksici üzerinde nakiti azalınca gasp edilme korkusunu da daha az yaşıyor.



25 yıldır taksicilik yapan Mahmut Nedim Özgüler, 5 ay önce taksimetresine taktırdığı POS cihazıyla müşterilerine kredi kartı hizmeti veren tek taksici olma özelliğini taşıyor. Bu sayede özel müşterileri olduğunu aktaran Özgüler, Ozan Taksi durağını arayan bazı kişilerin özellikle kredi kartının geçerli olup olmadığını sorduğunu, buna göre taksi istediğini belirterek, bu sayede en son sırada da olsa başkasında POS cihazı olmadığı için servise kendisinin çıktığını kaydetti.



En büyük korkusunun gündüz kazanıp, gece yarısı gasp edilmek olduğunu aktaran Özgüler, Türkiye'de hemen her gün bir taksicinin gasp edildiğini, bazılarının da öldürüldüğünü belirterek, "Kredi kartıyla çalıştığım için üzerimde nakit para bulunmuyor. Bu da gasp riskini azaltıyor." diyor.



Bozuk para sıkıntısı ortadan kalktı



Müşterilerinin yaşadığı nakit sıkıntısına son vermek ve bozuk para kurnazlarının önüne geçmek için taksisine POS makinesi koyan Özgüler, taksisinde kredi kartının geçtiğini arabanın camına "Kredi kartı geçerlidir" yazası yapıştırarak duyuruyor. Özgüler, POS cihazını ilk önceleri kullanmakta zorlandığını ancak şuanda çok memnun olduğunu söylüyor. Kredi kartının taksilerde kullanılmasının birçok avantajı olduğunu kaydeden Özgüler, "Gasp edilme korkusu yaşayan taksi şoförleri yüksek miktarda nakit bulundurmamış oluyor. Şoförlerin bozuk para bulamama sıkıntısı azalıyor. Ayrıca sahte para kullanımına engel oluyor." şeklinde konuşuyor.



Tüm taksilerde geçerli olacak



Taksicilerin aldığı POS makinesini taksimetrelere monte eden Temiz Otomotiv'in sahibi Mehmet Temiz, şu ana kadar Mahmut Özgüler'e POS uyumlu taksi metre taktıklarını ifade ederek, "Ancak taksiciler yavaş yavaş gelip nasıl yapıldığını sormaya başladı. Şu anda 4 taksiciden daha sipariş aldık. 50 YTL bankaya verilen POS cihazı depozitosunun haricinde 30 YTL masraf gidiyor. Önümüzdeki aylarda tüm taksilerde kredi kartı geçerli olacak. Her geçen gün yaygınlaşacak." dedi.



‘Daha sonra verirsiniz…’



POS makinesi uyumlu taksimetre taktırmak için müracaat eden Hasan Özkan, bazı müşterilerin 7- 8 YTL için 100 YTL verdiğini belirterek, uzun süre para bozdurmak için uğraştıklarını, gece vakitlerinde ise daha 'sonra verirsiniz' diyerek müşteriyi bıraktıklarını kaydetti. Kredi kartıyla taksimetre ne kadar yazmışsa o kadar alabildiklerini dile getiren Özkan, bu uygulamanın müşterilerini de artıracağına inandığını kaydetti. Adana'da 3 bin 58 kayıtlı taksinin yaklaşık 2 bini çalışıyor.

