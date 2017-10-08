Takside 95 kilo 440 gram eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'ın merkez Edremit İlçesi\'nde, şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada 95 kilo 440 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit\'in Kavurma Mahallesi\'nde, şüphe üzerine durdurduğu takside arama yaptı. Araçta özel eğitimli narkotik köpeği \'Alfa\' ile yapılan aramada, aracın bagaj kısmında 95 kilo 440 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.K., gözaltına alındı.



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