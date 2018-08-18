Taksiciyi silah zoruyla kaçırtan Selin kefaletle serbest bırakıldı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde, para anlaşmazlığı yaşadığı taksici Halil Turan\'ı 3 kişiye kaçırttığı iddiasıyla tutuklanan Selin Afra G. (20), 55 bin liralık kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Olay, 6 Ağustos Pazartesi günü, Gazimağusa\'daki Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Selin Afra G. (20), 3 kişiden, para anlaşmazlığı yaşadığı taksici Halil Turan\'ı kaçırıp, tehdit etmelerini istedi. Bunun üzerine 3 kişiden biri, Halil Turan\'ı müşteri gibi çağırıp, taksisine bindi. Şüpheli tarafından Dörtyol\'a götürülen Turan, burada araçtan inen 2 kişi tarafından durduruldu. Şüpheliler, Turan\'ın başına tabanca dayadıktan sonra yüzünü de asfalta sürttü. Silahın kabzasıyla başına vurulan Turan, yaralı halde yerde kaldı. Şüpheliler, Turan\'a \"Selin\'in sana selamı var\" deyip, araçlarına binerek, olay yerinden kaçtı. Yerden güçlükle kalkan Halil Turan, polise gidip, yaşadıklarını anlatarak, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Selin Afra G., sevk edildiği mahkemece \'azmettiricilik\'ten tutuklandı. Polis, Halil Turan\'ı tehdit edip, yaraladıktan sonra kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda olaya karışanlardan ve taksicinin kafasına silah dayayan Muhammet G. yakalandı.

Yeniden mahkemeye çıkarılan Selin Afra G. ile Muhammet G., 5\'er bin TL nakit teminat ve bir kefilin 50\'şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile yargılama süresince serbest bırakıldı.



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