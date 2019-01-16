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Taksiciyi gasp eden 4 DHKP-C'li tutuklandı

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de bir taksiciyi gasp eden 4 DHKP-C'li çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

16 Ocak 2019 12:22

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ\'de bir taksiciyi gasp eden 4 DHKP-C\'li çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C\'nin Sultangazi\'de bir taksi şoförünü gasp etmesiyle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 4 şüpheli tespit edildi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda B.Ç., R.Y., D.B. ve B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 

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