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TAKSİCİYİ GASP EDEN 4 DHKP-C'Lİ TUTUKLANDI

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Sultangazi'de bir taksiciyi gasp eden 4 DHKP-C'li çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

16 Ocak 2019 12:12

 

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Sultangazi\'de bir taksiciyi gasp eden 4 DHKP-C\'li çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C\'nin Sultangazi\'de bir taksi şoförünü gasp etmesiyle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 4 şüpheli tespit edildi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda B.Ç., R.Y., D.B. ve B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 

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