Taksiciyi dövüp, telefonunu gasp eden 2 kardeş tutuklandı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK\'te, müşteri olarak bindikleri taksinin sürücüsü 40 yaşındaki Fatih Keskin\'i dövüp cep telefonunu gasp ettikleri öne sürülen 39 yaşındaki Çağlar O. ile kardeşi 30 yaşındaki Çağdaş O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gece Bilecik\'te meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Keskin\'in taksisine Bahçelievler Mahallesi\'ne gitmek için binen Çağlar O. ile kardeşi Çağdaş O. yolda merkeze bağlı Vezirhan Beldesi\'ne gitmek istedikleri söyledi. Taksi şoförü Fatih Keskin, Vezirhan\'a gidemeyeceğini belirtince 2 kardeş ile sürücü arasında tartışma çıktı. Kardeşler, sürücüyü araçtan indirip öldüresiye dövdü ve cep telefonu alıp kaçtı.

Çevredekilerin aracının yanında baygın halde yatarken bulduğu Fatih Keskin, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Çağlar O. ile Çağdaş O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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