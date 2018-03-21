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Taksicinin boğazına bıçağı dayayıp, parasını gasp ettiler

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - İSTANBUL'dan bindikleri taksi ile Kocaeli'nin Darıca ilçesine gelen E

21 Mart 2018 19:40

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - İSTANBUL\'dan bindikleri taksi ile Kocaeli\'nin Darıca ilçesine gelen E.Ş. (18) ile Y.A. (15) şoförün boğazına bıçağı dayayarak bin 200 TL\'sini gasp etti. 2 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Taksim\'den taksiye binen 2 kişi Darıca\'ya geldi. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde taksiyi durduran 2 kişi, taksi şoförü B.U.\'nun (42) boğazına bıçağı dayayıp tehdit ederek bin 200 TL\'sini gasp etti. 2 kişi aracın anahtarını da yanlarına alarak kaçtı. Taksi sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, 2 kişinin eşkallerini belirledi. Polis, E.Ş.\'yi İstanbul Bahçelievler\'de, Y.A.\'yı ise Darıca\'daki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Taksicinin boğazına bıçağı dayayan E.Ş. ile Y.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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