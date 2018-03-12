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 TAKSİCİLERİN UBER EYLEMİNDE PET ŞİŞELİ PROTESTO 

* İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER'e açtıkları dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan taksiciler, yoldan geçen ve UBER aracı olduğunu tahmin ettikleri  bazı minibüslere pet şişe atarak tepki gösterdi

12 Mart 2018 14:04

* İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER\'e açtıkları dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan taksiciler, yoldan geçen ve UBER aracı olduğunu tahmin ettikleri  bazı minibüslere pet şişe atarak tepki gösterdi. 

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: Harun UYANIK İstanbul / DHA 
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, UBER\'e karşı açtığı dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yaptı. Eyleme CHP Milletvekili  Gürsel Tekin de destek verdi. Esnaf odasının çağrısı üzenine Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan taksicilere,  sarı şapkalar dağıtıldı. 

YOLDAN GEÇEN ARAÇLARA PET ŞİŞE ATILDI
UBER protestosu içeren dövizler taşıyan taksicilere, yoldan geçen taksi sürücüleri de araçlarını durdurup konvoy oluşturarak destek verdi. Bazı taksiciler ise UBER aracı olduğunu tahmin ettikleri  bazı minibüslere pet şişe atarak tepki gösterdi. Protestocu taksicilere meslektaşları engel olmaya çalıştı. 

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu adliye önünde açıklama yaptı.
Aksu,  Amerikan şirketi UBER\'e karşı hukuki bir mücadele içinde olduklarını söyledi. Türkiye\'de taksi taşımacılığı faaliyetinin, yasal olarak taksi plakası alan, vergi ödeyen, meslek odalarına üye olan, belediyeye kayıt yaptıran ve çalışma izni bulunan taksi esnafı tarafından yürütüldüğünü belirten Aksu, \"Taksicilerin yıllardır korsan taşımacılığa karşı verdiği mücadele herkesin malumudur. UBER\'in faaliyetleri, korsan taşımacılığın bir diğer görünüşüdür. Ancak ülkemize verdiği zarar dahil olmak üzere tüm sonuçları aynıdır. Bu durum sadece taksici esnafın değil ülke menfaatini gözeten tüm kesimlerin kaygısı olmalıdır\" diye konuştu. 

DURUŞMA ERTELENDİ
İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi\'ndeki duruşmada ise Birleşik Taksi Şoförleri Derneği avukatları \"Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin\" değiştiğini belirterek, UBER\'le ilgili tedbir alınmasını istedi. Avukatlar, UBER\'e erişimin engellenmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

Görüntü Dökümü:
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- Taksilerin adliye önünde korna çalması 
- Yoldan geçenlere pet şişe atanlar
- Trafik polisinin yolu açmaya çalışması
- Pet şişe atanlara tepki gösteren taksiciler
- Gürsel Tekin\'in konuşması
-  Eyüp Aksu\'nun konuşması
- Gene ve detay görüntüler 

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