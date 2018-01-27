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Taksicilerin bir günlük kazancı Mehmetçiğe

Mehmet DEMİR/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde taksiciler, Suriye'nin Afrin kentinde Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) destek olmak için bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı

27 Ocak 2018 19:07

Mehmet DEMİR/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'nın Gölbaşı ilçesinde taksiciler, Suriye\'nin Afrin kentinde Zeytin Dalı Harekatı\'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) destek olmak için bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı\'na bağışlama kararı aldı.
Gölbaşı Eymir Taksi Durağı şoförleri Zeytin Dalı Harekatı\'nı yürüten TSK\'ya destek olmak amacıyla bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacaklarını açıkladı. Taksi şoförleri, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını belirterek, karınca kararınca böyle bir yardımda bulunmak istediklerini söyledi. 
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay taksi durağını ziyaret ederek, duyarlı davranışlarından dolayı taksi şoförlerini tebrik etti. 

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