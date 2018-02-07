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TAKSİCİLERDEN  ZEYTİNDALI HAREKATI'NA DESTEK İÇİN KAN BAĞIŞI

* Birleşik Taksi şoförleri Derneği, Zeytindalı harekatına destek amaçlı “Asker için kanımızı vatan için canımızı" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenledi

07 Şubat 2018 04:59

* Birleşik Taksi şoförleri Derneği, Zeytindalı harekatına destek amaçlı “Asker için kanımızı vatan için canımızı\" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Birleşik taksi şoförleri Derneği üyeleri, terör örgütlerine yönelik Afrin\'de yürütülen Zeydin Dalı Harekatı\'na destek olmak için Türk Kızılayı\'na kan bağışında bulunuldu. “Vatan için canımızı asker için kanımızı veririz\" sloganıyla sabah 11:00 da başlatılan etkinlik 00:30 da taksi sürücülerinin Avrupa Yakasından yüzlerce araç konvoyu halinde Kadıköy İskelesi\'ne gelmeleriyle devam etti. Kadıköy İskelesi\'nde Kan bağışı TIR\'ında kan veren taksi sürücüleri Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı\'nı okuduktan sonra “Vatan sana canımız feda\" sloganlarının ardından Kadıköy\'den ayrıldı.

Görüntü dökümü:
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-Toplanan taksiciler
-Konvoy halinde köprüyü geçmeleri
-Kadıköy meydana gelmeleri
-Taksicilerin kan vermesi
-Basın açıklaması
-istiklal marşı okumaları
-Röportaj
-Genel ve detaylar
 

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