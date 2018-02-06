Taksicilerden Zeytin Dalı operasyonuna destek

Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

KADIKÖY\'de taksiciler, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için Türk Kızılayı\'na kan bağışında bulundu.

Birleşik Taksi Derneği üyeleri, terör örgütlerine yönelik Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Hareketı\'na destek olmak için Türk Kızılayı\'na kan bağışında bulunuldu. \"Vatan için canımızı asker için kanımızı veririz\" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında taksi sürücüleri, Kadıköy İskele Meydanı\'ndaki Kan bağış TIR\'ına gelerek kan verdi.

Dernek Başkanı Hüseyin Duman, yaptığı açıklamada, \"Savaşta askerin neye ihtiyacı var? Silaha, kana ve morale ihtiyacı var. Biz de onlara moral ve kan vermek için bu kampanyayı başlattık. Bütün İstanbul halkını askerlerimize moral ve kan vermeye davet ediyoruz. Kampanya iki gün sürecek. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum\" dedi

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