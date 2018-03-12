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 TAKSİCİLERDEN ADLİYE ÖNÜNDE UBER EYLEMİ 

* İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER'e dava açan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, 200'e yakın üyesiyle İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı

12 Mart 2018 12:57

* İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER\'e dava açan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, 200\'e yakın üyesiyle İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.

*  Onlarca taksi de adliye önünde kornalara basarak protesto gösterisinde bulundu. 

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: Harun UYANIK Özden ATİK- İstanbul DHA
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, UBER\'e karşı açtığı dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yaptı. Eyleme CHP Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi. Ellerinde pankart ve bayraklarla adliye önünde bir araya gelen taksiciler UBER\'in Türkiye\'den çıkmasını istedi. 18 bin taksicinin bu işten ekmek kazandığını dile getiren taksiciler, son zamanlarda çıkan UBER\'e yönelik saldırıların ise kendileri tarafından gerçekleşmediğini, bu işin bir algı operasyonu olduğunu ileri sürdü. Öte yandan eyleme destek vermek için çok sayıda taksi de adliye önüne geldi. Burada korna çalan taksiciler UBER\'i perotesto etti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası\'nın birazdan konuya ilişkin basın açıklaması yapması bekleniyor. 

Görüntü Dökünü:
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- Taksiciler röp
- Adliye önüne asılan dözvizler 
- Taksilerin adliye önünde korna çalması 
- Genel ve detay görüntüler 
 

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