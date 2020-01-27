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Taksiciler, yol kesip turizm şirketi aracına evrak kontrolü yaptı

Taksi şoförlerinin yol keserek, evrak kontrolü yapması cep telefonu kamerasına yansıdı

27 Ocak 2020 22:41

İstanbul'da faaliyet gösteren bir turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı.

İddiaya göre, İstanbul'da faaliyet gösteren bir turizm şirketine ait araç Başakşehir'den müşterisini aldı. Müşterisini Sapanca'ya götürmek üzere yola çıkan aracın önü kısa bir süre sonra taksiciler tarafından kesildi.

Turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler araçtaki turisti ve şoförü sorgulamak istedi. Şoförün evraklarını alıp kontrol ettiler.

Şoförün cep telefonuyla yaşananları kaydettiğini fark eden taksiciler tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engellemeye çalıştı. (İHA)

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