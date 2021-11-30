Taksiciler Odası Başkanı Aksu: İhaleyi devlet yaparsa taksi sayısının artışına karşı değiliz

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, "Biz ulaşım sektörünün bakanlığımıza bağlanarak eski düzende yönetilmesini istiyoruz. İstanbul'da eğer taksi ihtiyacı varsa, taksi sayısının artırılması gerekiyorsa biz bu kriterleri oluştururuz, oturur konuşuruz. Devletimiz tarafından ihale yoluyla taksi sayısının artışına da karşı değiliz" dedi.

Aksu, "Hükümetimizden, devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan da şunu isiyoruz. Önceden olduğu gibi İl Trafik Komisyonu'yla yönetilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin yeni taksi plakası tahsis edilmesi yönündeki talebi geçtiğimiz günlerde UKOME'de 11. Kez reddedildi. UKOME'deki oylamalarda İstanbul'da yeni taksi plakasına ihtiyaç olmadığını savunan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, Twitter'da gazeteciler Cengiz Alaçayır ve Bekir Tiryaki'nin sohbet odasına katıldı.