Taksiciler Odası Başkanı Aksu: İhaleyi devlet yaparsa taksi sayısının artışına karşı değiliz

"Seçilmişler esnafın derdinden anlamıyor"
Eyup Aksu, "Hükümetimizden, devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan da şunu isiyoruz. Önceden olduğu gibi İl Trafik Komisyonu'yla yönetilmek istiyoruz" dedi.
Daha önceleri ulaşım sektörünün İl Traik Komisyonu'n bağlı olduğunu belirten Aksu, "Seçilmiş siyasetçiler esnafın derdinden fazla anlamıyorlar, istişare etmiyorlar. Çözüm önerileri üretmiyorlar" dedi.
"Devletimiz tarafından ihale yoluyla taksi sayısının artışına da karşı değiliz"
"Allah kendisinden yüz bin defa razı olsun. Her zaman bizlere destek veriyor. Çözüm önerilerimizi sunuyoruz, istişare ediyoruz" dediği İstanbul valisinden övgüyle söz eden Aksu, şöyle konuştu:
"Biz ulaşım sektörünün bakanlığımıza bağlanarak eski düzende yönetilmesini istiyoruz. İstanbul'da eğer taksi ihtiyacı varsa, taksi sayısının artırılması gerekiyorsa biz bu kriterleri oluştururuz, oturur konuşuruz. Devletimiz tarafından ihale yoluyla taksi sayısının artışına da karşı değiliz
Taksimetre ücretine yüzde 100 zam istemişti
Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, geçtiğimiz günlerde de Twitter'da katıldığı bir başka sohbet odasında taksimetre açılış ücretine yüzde 100, kilometre başı ücretlere de yüzde 60 zam yapılması gerektiğini söylemişti.
Zam taleplerini UKOME'de de dile getirdiklerini söyleyen Aksu, gerekçesini ise şu şekilde açıklamıştı:
"Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, araç fiyatlarına gelen zamlar, parça fiyatlarına, işçilik fiyatlarına gelen zamların raporunu aldık; biz bu oranlara göre zam istedik. Bildiğiniz üzere, bu ücretlere geçen sene aralık ayında zam gelmişti. 11 ay oldu. Biz bir yolcuyu 2,5 kilometre götürüyoruz, 14 lira 50 kuruş alıyoruz. Toplu taşımaya göre çok ucuzuz. Enflasyon oranında mağdur olduk, ezildik"