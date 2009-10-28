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Ekonomi

Taksici ve simitçi temassız kartı sevdi

Türkiye’de temassız ödeme sistemlerinin kullanmaktan en çok simitçi ve taksicilerin memnun olduğu açıklandı

28 Ekim 2009 02:00

Türkiye’de temassız ödeme sistemlerinin kullanmaktan en çok simitçi ve taksicilerin memnun olduğunu söyleyen Visa Europe Ülke Direktörü Nur Öztin Kurak, “Türkiye’de 2010 başında temassız kart sayısını 1 milyonun üzerine, kabul noktalarını ise 35 bine ulaştırmayı planlıyoruz” dedi.

Visa Europe’nin Türkiye’de işletmelerin temassız ödeme sistemlerine yönelik bakış açısını değerlendirdiği araştırmaya göre, fırın ve simit evleri temassız ödeme sistemi kullanmaktan yüzde 100 memnun. Simit evleri bu sistemle daha iyi hizmet vereceklerine ve satışı artıracaklarına inanan işletmelerin başında geliyor. Otopark ve araba yıkamacılar ile taksiciler temassız kart kullanarak cirolarını artırabileceklerini ve hırsızlıktan daha az etkileneceklerini düşünüyor.

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