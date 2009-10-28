Taksici ve simitçi temassız kartı sevdi

Türkiye’de temassız ödeme sistemlerinin kullanmaktan en çok simitçi ve taksicilerin memnun olduğu açıklandı
28 Ekim 2009 02:00
Türkiye’de temassız ödeme sistemlerinin kullanmaktan en çok
simitçi ve taksicilerin memnun olduğunu söyleyen Visa Europe Ülke
Direktörü Nur Öztin Kurak, “Türkiye’de 2010 başında temassız kart
sayısını 1 milyonun üzerine, kabul noktalarını ise 35 bine ulaştırmayı
planlıyoruz” dedi.
Visa Europe’nin Türkiye’de
işletmelerin temassız ödeme sistemlerine yönelik bakış açısını
değerlendirdiği araştırmaya göre, fırın ve simit evleri temassız ödeme
sistemi kullanmaktan yüzde 100 memnun. Simit evleri bu sistemle daha
iyi hizmet vereceklerine ve satışı artıracaklarına inanan işletmelerin
başında geliyor. Otopark ve araba yıkamacılar ile taksiciler temassız
kart kullanarak cirolarını artırabileceklerini ve hırsızlıktan daha az
etkileneceklerini düşünüyor.