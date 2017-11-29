T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksici, şehit aileleri ile jandarma ve polis özel harekattan ücret almıyor

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de taksici İsmet Aksoy (34), şehit aileleri ile jandarma ve polis özel harekat mensuplarından taşıma için ücret almıyor

29 Kasım 2017 14:50

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de taksici İsmet Aksoy (34), şehit aileleri ile jandarma ve polis özel harekat mensuplarından taşıma için ücret almıyor. Aracının camına yazdırdığı yazı ile bunu duyuran Aksoy, Kayseri’de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı ardından bu kararı aldığını söyledi.
Kayseri’de taksicilik yapan İsmet Aksoy, aracının arkasına yazdığı yazı ile dikkatleri çekiyor. Cumhuriyet Meydanı’ndaki taksi durağında görev yapan Aksoy, aracın arka camına, \'Şehit ailelerine ve 3 harfliler olarak adlandırdığı Polis Özel Harekat (PÖH) ile Jandarma Özel Harekat (JÖH) ücretsizdir\' yazısını yazdırdı. Bu yazı ile çevresinden de takdir toplayan Aksoy, Kayseri’de 17 Aralık 2016’da yaşanan ve 15 askerin şehit olduğu hain terör saldırısı sonrasında bu yazıyı yazdırdığını belirtti.
Şehitlere ve vatanı için görev yapan bu görevlilere çok şey borçlu olduğumuzu belirten Aksoy, \"Bir taksici olarak bu şekilde onlara destek vermek istedim. Şu ana kadar 3 kişi bindi bu uygulama çerçevesinde. Onlar da teşekkür etti. Şoförler Odası’ndan da bu konuda bana destek geldi ve teşekkür edildi. Vatandaşlar da destekliyorlar” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cafer ZENGİNKAYSERİ DHA KAYSERİde taksiciAksoyAksoyKayserideKayserideCumhuriyet MeydanındakiHarekat PÖH ile JandarmaHarekat JÖHBuAksoy KayserideAralıkOnlarOdasındanVatandaşlarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24