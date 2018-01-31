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Taksici, şehit aileleri ile gazileri ücretsiz taşıyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, taksici Ramazan Bilgin, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için şehit yakını ve gazi ailelerini ücretsiz taşıma kararı aldı

31 Ocak 2018 19:18

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, taksici Ramazan Bilgin, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için şehit yakını ve gazi ailelerini ücretsiz taşıma kararı aldı.
Düzce Adliyesi önünde bulunan Adliye Taksi Durağı\'nda taksicilik yapan Ramazan Bilgin, Afrin\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için şehit aileleri ve gazileri ücretsiz taşıma kararı aldı. Bilgin taksisinin arka camına, \'Şehit ve gazi ailelerine ücretsiz. Onlar ücreti peşin ödedi\' yazdırdı. Ramazan Bilgin, \"Mehmetçiğimiz Afrin\'de operasyonda. Terör örgütünü temizlemek için operasyon yapıyorlar. Onların ailelerine, yakınlarına destek olmak için böyle bir şey yaptık. İnşallah daha iyilerini yaparız. Şimdilik elimizden gelen bu oldu\" dedi.

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