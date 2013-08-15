'Taksici' seçim kampanyasında skandal

Norveç gazetesi Verdens Gang, Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg'in, seçim kampanyası dahilinde taksi şoförü kılığına girerek halkın nabzını tutmasının, önceden planlanmış olduğunu yazdı.

Gazetenin iddasına göre, Başbakan'ın kullandığı taksiye binen 14 kişinin 5'i gerçek müşteri değil, para almış profesyonel aktörler. Gazete, aktörlerin 65 Euro para aldıklarını da açıkladı.

Yalanlama gelmedi

Taksideki görüntüleri çeken reklam ajansı gazetenin haberinde yazanları kabul etti. Ajans, mümkün olduğu kadar farklı gelir gruplarından fikir alabilmek için bu yolu izlediklerini savundu.

'Para verildi ama Başbakan'ın süreceğinden habersizlerdi'

Açıklamada, "Aktörler İşçi Partisi için bir çekim yapılacağını biliyordu ancak şoför koltuğunda başbakanın oturacağından habersizdi" denildi.

Aynı zamanda İşçi Partisi lideri olan Başbakan da, çekimde oyuncuların yer aldığını sonradan öğrendiğini belirtti.