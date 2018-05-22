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TAKSİCİ DEHŞETİ KAMERADA; KADIN YOLCUYU BACAĞINDAN ÇEKİP DIŞARI ATTI 

  Haber: İstanbul DHA Ümraniye’de bir taksi sürücüsü kadın yolcuyu bacağından tutup dışarı attı

22 Mayıs 2018 13:00

 

Haber: İstanbul DHA
Ümraniye’de bir taksi sürücüsü kadın yolcuyu bacağından tutup dışarı attı. O anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi. 
Kameraya yansıyan görüntülerde taksiden inen sürücü arka kapıyı açıyor. Kadın yolcuyu bacağından tutarak dışarı çeken sürücü aracına binerek uzaklaşıyor. Bu sırada yerden kalkan kadınla birlikte çevredeki bir vatandaş araca yumruk ve tekme atıyor. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.  

Görüntü Dökümü:
-Cep telefonu
-Sürücünün inmesi
-Kadın yolcuyu bacağından çekmesi
-Dışarı atması
-Tekme ve yumrut atması
-Detaylar

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