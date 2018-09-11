TAKSİCİ, CAMINI KIRAN KİŞİYE SOPAYLA SALDIRDI 

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de alkollu olduğu iddia edilen kişi içinde yolcu bulunan taksinin camını kırdı. Taksici ise elinde sopayla araçtan inip saldırgana karşılık verdi.

Olay, 26 Ağustos Caferağa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, taksi durağının önünde bekleyerek cadde üzerinden geçen taksilere saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, içinde bulunan yolcusuyla birlikte hareket eden taksinin yolcu kısmındaki cama vuran saldırgan camı kırdı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ÖFKELENDİ, SOPAYLA SALDIRDI

Duruma öfkelenen taksi sürücüsü, aracından sopayla inerek karşılık verdi. Taksi durağında bekleyen kişiler de kavgaya dahil olunca kavga büyüdü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

---------------

GÜVENLİK KAMERASI

-Saldırganın taksilere vurması

-İçinde yolcusu olan taksinin camını kırması

-Taksi sürücüsünün sopayla saldırması

-Genel ve Detaylar