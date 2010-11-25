Taksi ve minibüslerde yeni ödeme şekli: Elektronik kart

T24 - İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı, kent içi ulaşımda ücretlendirme konusunda yeni bir yapılandırma içerisinde olduklarını belirterek elektronik kart uygulamasını minibüs ve taksileri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.





İETT Genel Müdürlüğünün 1 milyar 800 milyon 444 bin 508 TL olan 2011 bütçesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi. Milliyet gazetesinde yayımlanan ahber şöyle:





İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kurumun bütçesine ilişkin sunum yapan İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı, şehir için toplu ulaşımda en büyük paya sahip olan İETT'nin 707 bin metrekarelik alana kurulu 9 garajı, 4 adet park garajı ve 1 adet de motor yenileme fabrikası bulunduğunu, 4827 otobüs ile 538 hatta toplam 26 bin 823 sefer yaparak yaklaşık 3 milyon yolcu taşıdıklarını bildirdi.



“2011 bütçe öngörümüz 1 milyar 800 milyon 444 bin 508 TL. 551 milyon 253 bin 200 TL yatırım yapacağız” diyen Baraçlı, 2011 öngörüsünde sadece 9 milyon 787 bin TL'lik bir ek finansmana ihtiyaç duyacaklarını söyledi.Baraçlı, 2011 yılı için bütçenin yaklaşık yüzde 31'ini yatırımların oluşturduğunu, bu çerçevede 284 milyon TL Otogar-İkitelli-Olimpiyat Köyü hafif raylı sistemi, 10 milyon TL kamulaştırma, 1 milyon TL mevcut metro, tramvay ve tünel hatlarının iyileştirilmesi ve uzatılması, 230 milyon TL otobüs alımı, 4,5 milyon TL doğalgaz dolum tesisi yapımı, 4,5 milyon TL 249 adet otobüse klima takılması, 200 bin TL test ve takım tezgahları alımı, 6,8 milyon TL yeni hizmet binaları ve garajların yapımı ve iyileştirilmesi, 300 bin TL garaj atıksu arıtma tesisi yapımı, 1,5 milyon TL hizmet binalarının restorasyonu, 2 milyon TL Kurumsal Kaynak Yönetimi Projesi, 200 bin TL mobil denetim sistemi kurulması, 931 bin TL otomatik sayısal telefon santralleri kurulması, 3 milyon TL Akyolbil sisteminin revizyonu ve işletilmesi, 1,06 milyon metrobüs hattına güvenlik ve sinyalizasyon sistemi kurulması, 1 milyon TL de dijital arşiv sistemi kurulmasına ayrıldığını belirtti.





ELEKTRONİK KART TAKSİ VE MİNİBÜSTE DE KULLANILACAK



İETT Genel Müdürü Baraçlı, “Yatırım portföyümüzün içinde en büyük payı yüzde 53 ile raylı sistem yatırımları alıyor. Yine konforlu bir ulaşım için son derece önemli olan otobüs alımları için ayırdığımız kaynağın oranı ise yüzde 42'dir. İlk etapta 400 yeni otobüs alarak filomuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2011 yılında almayı planladığımız bu araçlar klimalı, standart alçak tabanlı ve engelli erişimine uygun olacak. Bunların 80 adedinin doğalgazlı, 120 adedinin körüklü, 140 adet solo ve yine 60 adedinin metrobüs hattında kullanılmak üzere yüksek yolcu kapasitesine sahip körüklü olmasını öngörüyoruz” dedi.



Kent içi ulaşımda ücretlendirme konusunda yeni bir yapılandırma içerisinde olduklarını, Akbil'in yerini şehir kart konseptine uygun elektronik karta bıraktığını anlatan Baraçlı, ilk uygulaması İETT otobüslerinde ve metrobüste başlatılan elektronik kartı, minibüs ve taksileri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak istediklerini bildirdi.Baraçlı, temassız elektronik kartı, şehir kartı haline getirerek yabancılara da hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi.Metrobüs araçlarının park edebilmesi amacıyla Avcılar'da park garaj inşa ettiklerini belirten Baraçlı, yrıca Pendik ve Kurtköy'e 100'er otobüs kapasiteli 2 park garajı yapma çalışmalarının devam ettiğini, yatırımlar kapsamında 100 aracın yakıtlarını doğalgaza dönüştüreceklerini, bu amaçla 2 adet doğalgaz dolum tesisi kuracaklarını bildirdi.





İETT BÜTÇESİ ÜZERİNE KONUŞMALAR



İETT bütçesi üzerine CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Hakkı Sağlam da İETT ile ilgili yargıya intikal eden dosyalar hakkında bilgi vererek, bunların tekrarının olmaması için Genel Müdürün çok daha dikkatli davranacağına ve ihmali olanlara hesap soracağını ümit ettiğini söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın geçen yıl bütçesinin yüzde 40'ını, konsolide bütçesinin de yüzde 60'ını ulaşım yatırımlarına ayırdığını söylediğini hatırlatan Sağlam, şunları kaydetti:



“16 yıllık iktidardasınız. Bu süre içinde 192 milyar dolar para harcadınız. Topbaş 6 yıldan beri yönetimde. 58 milyar dolar hara harcadı. Ancak şu anda arabalarımızı hareket ettiremiyoruz. Eskiden sabah ve akşam saatlerinde trafik oluyordu, şimdi günün her saatinde trafik var. İETT'nin güçlendirilip, otobüs filosunu yenileyerek konforlu hale getirilmesinin yanı sıra filo sayısının da artırılması ve alternatif hatlar üretilmesi gerekiyor. 192 milyar dolar para harcayıp, İstanbul'un trafik sorununu çözmeyen ender iktidarlardan birisiniz.”AK Parti Grubu adına Ahmet Gürbüz'ün konuşmasının ardından yapılan oylamada İETT bütçesi 63 ret oyuna karşı 142 oyla kabul edildi.







