Taksi ücretlerime zam

T24 - İstanbul’da taksi ücretlerine yüzde 14 oranında zam yapıldı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının zam talebini değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İstanbul’da hizmet veren 17 bin 395 taksicinin uyguladığı ücret tarifesine yüzde 14 oranında zam yaptı.



Buna göre, taksimetre ücreti kilometre başına 1,4 TL’den 1,6 TL’ye çıkarken, taksimetre açılış ücretinde ise bir artışa gidilmeyerek 2,5 TL’de kaldı.



Yeni tarifenin, kararın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından onaylamasından sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.





