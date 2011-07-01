T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Taksi Tasarım Proje Yarışması sonuçlandı. Oylamaya katılan 340 Bin İstanbullu, B Model Taksiyi “İstanbul’un taksisi” olarak seçti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, İstanbulluya daha konforlu ulaşım hizmeti verebilecek taksilerin tasarlanması amacıyla düzenlediği Taksi Tasarım Proje Yarışması sonuçlandı.



Yarışmanın resmi web sitesinden yapılan oylama, 4 farklı kategoride gerçekleşti. İstanbullu, Genel Taksi Tasarımı kategorisinde yüzde 41.2 oy oranıyla B modelini İstanbul’un taksisi olarak seçti.





Aynı kategoride yarışan;

A projesi: % 28,5

C Projesi: % 18,5

D Projesi: %11,7 oranında oy aldı.





GENEL TAKSİ TASARIMININ ÖZELLİKLERİ



-Araç, teknolojik gelişmelere uygun, yüksek güvenlik ve emniyet tedbirlerine sahip, geniş iç hacimli, minimum fiziksel yer kaplama alanına sahip, engellilerin ve çocukların ihtiyaçlarını rahat karşılayabilecek özelliklere sahip.



-Motor sisitemi; plug-in hibrit.



-3+1 yolcu koltuk düzeni ile geniş iç dizayna sahip araçta, sürücü mahallinin yanı tamamen bagaj olarak tasarlandı.



-Araç içi güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla kapı üstleri ile direksiyondan çıkan hava yastıkları ile immobilizer sistemi yer alıyor.



- Araçta, sürücü ve yolcular için özel olarak tasarlanmış LCD panel bulunuyor.

Bu ekran ile bilgilendirici yayınlar yapılabildiği gibi internete de girilebiliniyor. Bu panele entegre pos makinesi ile yolcular ödemelerini kredi kartı ile de gerçekleştirebilecek.





EKO ARAÇ



Tarihi bölgelerde, indirme bindirme noktalarında kolaylıklar getirmesi amaçlanan Eko taksi tasarım modelinde ise % 41,8 oy oranı ile C Modeli seçildi. Araçta yer alan navigasyon ekranı ile; şehir bilgisi, sesli ve görsel olarak tarihçenin anlatımı ve ücret bilgileri yer alabilecek.

Aynı Kategoride yarışan;





A projesi: % 18,9



B Projesi: % 39,1 oranında oy aldı.





TAKSİ DURAĞI SİSTEMİ



Taksi Durağı kategorisinde % 38 oy oranı ile B modeli seçildi.

İstanbulluların oylarıyla seçilen taksi durağı ile, durakların dış mekanında interaktif- dijital bilgi paneli, ATM makinesi, dijital reklam panosu yer alacak.

Durak, taksiciler için sadece bekleme ve dinlenme mekânı değil, interaktif bir mekân duvarı olarak çalışacak.



İLETİŞİM SİSTEMİ

İletişim sistemleri kategorisinde de, % 29,5 oy alan C projesi seçildi.

Soyut bir t harfini simgeleyen bu sistem, güneş enerjisi ile çalışabilmekle birlikte en yakın taksi durağına sadece bir düğme ile sözlü iletişime geçme imkânı tanıyor.

Ayrıca yarışmaya katılan lisans ve ortaöğretim teşvik kategorilerinde de dereceye giren projeler belli oldu.

Dereceye giren proje sahiplerine verilecek ödüller;





GENEL TAKSİ TASARIM



Profesyonellerde 1.ye 100.000 TL

Lisans Öğrencilerinden 1’ye 30.000 TL (2 yarışmacı arasında bölünecek )

Orta Öğretim Öğrencilerinden 1’ye 10.000 TL ( 3 yarışmacı arasında bölünecek)

EKO-ARAÇ TASARIM ÖDÜLLERİ

Profesyonellerde 1.ye 35.000 TL

Lisans Öğrencilerinden 1’ye 15.000 TL

TAKSİ DURAĞI/HİZMET NOKTASI TASARIM

Profesyonellerde 1.ye 20.000 TL

İLETİŞİM SİSTEMİ TASARIM ÖDÜLLERİ

Profesyonellerde 1.ye 20.000 TL

Lisans öğrencilerinden 1’ye 10.000 TL

Orta Öğretim Öğrencilerinden 1’ye 5.000 TL

