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Dünya

Taksi sürücüsü, sarhoş sandığı yolcusunun öldüğünü fark etti

Kimliği belirlenemeyen kişiler, bilinci kapalı kadını taksiye bindirerek "sarhoş" olduğunu söyledi

19 Ağustos 2021 13:32

ABD’nin New York kentinde bir taksi sürücüsü, arabaya “sarhoş” denilerek bindirilen baygın yolcunun ölü olduğunu fark etti.

The New York Post’ta yer alan habere göre, sabah saatlerinde kimliği tespit edilemeyen bir kişi bir taksi durdurdu ve taksi şoförüne “sarhoş” olduğunu söyleyerek yolcunun gideceği adresi söyledi.

Taksi sürücüsü, söylenen adrese ulaştığında, kapıyı açan kadının bilincinin kapalı olduğunu farketti.

Sürücü, bilinci kapalı kadın vea rkadaşını en yakın hastaneye götürdü. Hastaneye ulaştıklarında kadının öldüğü tespit edildi.

Polis, olayı araştırmayı sürdürüyor.

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