-TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ ''MÜSLÜMAN'' DİYE YARALADI NEW YORK (A.A) - 25.08.2010 - New York'ta genç bir adam, Müslüman olduğunu öğrenince arabasına bindiği taksi şoförünü bıçakladı. Manhattan'da dün akşam meydana gelen olayda, polis raporlarına göre 21 yaşındaki Michael Enright, müşteri olarak arabasına bindiği 43 yaşındaki taksi şoförü Ahmet Şerif'e sorular sormaya başladı. Polise ifade veren 15 yıllık taksi şoförü Şerif, arabasına binen 21 yaşındaki Enright'ın kendisine önce arkadaşça sorular yönelttiğini, daha sonra ''Müslüman olup olmadığını, oruç tutup tutmadığını'' sorduğunu, kendisinin de 'evet' deyince Enright'ın önce küfürler edip ardından yüzünü bıçakla yaraladığını anlattı. Taksinin kapılarını saldırganın üzerine kilitleyip derhal polise olayı haber veren Şerif, hastanede tedavi edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu, tüm taksicilerin dikkatli olmalarını söyledi. ''Nefret suçu'' işlemekle suçlanan ve polis tarafından tutuklanan Michael Enright'ın bugün mahkemeye çıkması bekleniyor. New York'ta çok sayıda Müslüman inanca sahip taksi şoförü olduğu biliniyor.