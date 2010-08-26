T24 LogoT24 Logo
Dünya

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ ''MÜSLÜMAN'' DİYE YARALADI NEW YORK (A.A)

26 Ağustos 2010 01:46

-TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ ''MÜSLÜMAN'' DİYE YARALADI NEW YORK (A.A) - 25.08.2010 - New York'ta genç bir adam, Müslüman olduğunu öğrenince arabasına bindiği taksi şoförünü bıçakladı. Manhattan'da dün akşam meydana gelen olayda, polis raporlarına göre 21 yaşındaki Michael Enright, müşteri olarak arabasına bindiği 43 yaşındaki taksi şoförü Ahmet Şerif'e sorular sormaya başladı. Polise ifade veren 15 yıllık taksi şoförü Şerif, arabasına binen 21 yaşındaki Enright'ın kendisine önce arkadaşça sorular yönelttiğini, daha sonra ''Müslüman olup olmadığını, oruç tutup tutmadığını'' sorduğunu, kendisinin de 'evet' deyince Enright'ın önce küfürler edip ardından yüzünü bıçakla yaraladığını anlattı.  Taksinin kapılarını saldırganın üzerine kilitleyip derhal polise olayı haber veren Şerif, hastanede tedavi edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu, tüm taksicilerin dikkatli olmalarını söyledi. ''Nefret suçu'' işlemekle suçlanan ve polis tarafından tutuklanan Michael Enright'ın bugün mahkemeye çıkması bekleniyor. New York'ta çok sayıda Müslüman inanca sahip taksi şoförü olduğu biliniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24