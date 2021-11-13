Taksi şoföründen aracına almadığı gazeteciye küfür ve tehdit: Kafana sıkarım!

Gazeteci Fırat Fıstık, kendisini araca almayan taksi şoförünün küfürler ve tehditler savurduğu anları görüntüledi. Görüntülerde taksicinin Fıstık'a ağır küfürler ettiği, "Kafana sıkarım" dediği görüldü.

İstanbul'da taksi krizi giderek büyürken, gazeteci Fırat Fıstık, bir taksicinin kendisini araca almamasının ardından yaşananları görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Fıstık, 13 Kasım gece 1.35'te paylaştığı videoya şu notu düştü:

"15 dakika önce bu videoyu çektim. Altunizade’de 34 TBP 61 plakalı taksi dahil olmak üzere 7 taksi sadece karşıya gittiğini söylüyor ve yolcu almıyor. Üstüne de küfür ediyor."

İBB Beyaz Masa, Fıstık’ın şikayetinin ardından işlem başlatıldığını duyurdu.