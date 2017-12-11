Taksi şoförü bıçaklanarak öldürüldü

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde taksi şoförü Necip Gürtekin (62), durakta tartıştığı Hami U. (36) tarafından bıçaklandı. Gürtekin kaldırıldığı hastanede öldü, gözaltına alınan Hami U., tutuklandı.

Olay, dün akşam, Küçükköy Mahallesi\'ndeki Küçükköy Bosna Taksi Durağı\'nda meydana geldi. Taksi şoförü Necip Gürtekin, müşteri Hami U. ile telefonda bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Hami U. bir süre sonra durağa geldi. Tekrar başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Gültekin, vücudunun 5 ayrı yerinden kasap bıçağıyla bıçaklandı. Gürtekin, tedavi için kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi\'ndeki müdahalelere rağmen öldü. Hami U., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Hami U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.