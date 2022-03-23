"Taksi şoförleri liyakatsiz hâle geldi; darp ve taciz şikâyetleri artıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 5 bin yeni araç daha eklemek istediği taksi sektöründe sorunlar bitmiyor. Taksi şoförleriyle ilgili gelen şikâyetler ve yaşanan şiddet olaylarının arttığı gözlemlenirken, taksimetre hilelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Pek çok taksi şoförü de söz konusu durumdan hoşnut değil.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre, taksi şoförleri liyakatsiz hâle geldi. Darp ve taciz şikâyetleri hızla arttığı; yapılan şikâyetlerin günde 500’ü geçerek rekor kırdığı; ayrıca taksimetre hilelerinde de ciddi artışlar yaşandığı belirtilen haberin devamı aynen şöyle:

Türkiye’de bulunan 90 bine yakın taksiden 17 bin 395’i İstanbul’da hizmet veriyor. Son taksi ihalesi 1990 yılında yapıldı. O dönem İstanbul’un nüfusu 7 milyon 309 kişiydi. Aradan 32 yıl geçti, İstanbul’un nüfusu 15 milyonu aştı. Ancak taksi sayısında herhangi bir değişiklik olmadı. Son olarak Çatalca, Silivri ve Şile’ye bağlı 211 bordo taksi, geçen yıllarda sarı taksiye döndü. Taksicilerle ilgili Cimer, Beyaz Masa ve ALO 153 Hattı’na günde 500’ün üzerinde şikâyet geliyor. Geçen yıla göre yapılan şikâyetlerde yüzde 50 oranında artış yaşandığı belirtiliyor. En fazla şikâyet konuları ise; “Kısa mesafeye gitmeme, yağmurlu havada çalışmama, müşteri seçme, özellikle yabancı turistleri tercih etme, kaba davranış, yol uzatma ve bagaj parası olarak sıralanıyor. Ayrıca şikâyetler arasında mahkemeye taşınmış olan ‘taciz ve darp’ konuları da yer alıyor. İPA’nın araştırmasına göre, vatandaşların yüzde 58’i mevcut taksileri güvenli bulmuyor. Yüzde 12,6’sı ise kararsız olduğunu belirtiyor.

Şikâyetlerin en fazla yapıldığı ilçeler ise sırasıyla Esenyurt, Fatih, Bahçelievler, Bağcılar ve Şişli olarak sıralanıyor.

Kaçak şoför arttı

Türkiye’de ise durum daha farklı. Yurt dışında olduğu gibi birtakım testlerden geçiyorsunuz. Bunların içinde psikoteknik rapor, GBT tarama ve sağlık raporu gibi detaylar var. Bu basit testlerin ardından ehliyetiniz de varsa artık bir taksi şoförüsünüz. Ancak sürekli bir denetim yok. Taksi sektörünün önemli sorunlarından biri de kaçak şoförler. Özellikle pandemi ile işini kaybeden birçok insan taksi şoförlüğüne yöneldi. Tam donanımlı taksi şoförleri yerine, yalnızca ehliyeti olan kişiler direksiyon başına geçmeye başladı.

Taksi şoförleri “Eskiden mesleğe bir saygı vardı. Şimdi herkes taksici oldu. Plaka sahipleri ise şoförün liyakatine bakmadan araba vermeye başladı. Çünkü bizim istediğimiz maaşın çok altında bu hizmeti veriyorlar” diyor.

Öte yandan taksilerin çok bakımsız olduğunu da söyleyen sanayi ustaları “Burada taksicinin suçu yok. Plaka sahibi daha çok kazanmak için bakımları aksatıyor. Çıkma parça kullanıyoruz. En ucuz ne ise onu yapıyoruz. Birçok taksi trafikte güvenli olmayan ve bakımsız şekilde kilometre yapıyor” diyor.

Kadınlar güvenli bulmuyor

> Yapılan araştırmalara göre kadınların yüzde 52’si gece saatlerinde taksi yolculuğunu güvenli bulmazken, erkeklerdeyse bu oran yüzde 27,3.

> Duraktan taksi kullanma oranı yüzde 49,5, yol üzerinde taksi arama oranı yüzde 39,8, internet üzerinden taksi çağırma oranı ise yüzde 38,7.

> Ücretlerde ise ödemelerin yüzde 85’i nakit, kalan kısmı ise kredi kartı ile yapılıyor.

TIKLAYIN - Tartıştığı kadın yolcuyu araçtan inip tekme tokat döven taksici gözaltına alındı