T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Taksi plakası yine kazandırdı İSTANBUL (A.A) 

07 Eylül 2011 14:19

-Taksi plakası yine kazandırdı İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Altın ve döviz fiyatlarının hızla yükseldiği son dönemde taksi plakası da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Sabit kira getirisi olması nedeniyle yatırımcılar açısından hem güvenli, hem de değer kazandıran bir yatırım aracı olarak tercih edilen taksi plakası, yine kazandırmaya devam etti. Ocak ayında 610 bin liraya satılan taksi plakaları, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 29 oranında değer kazandı. Taksi plakası, bu ay itibariyle ise 785 bin liraya alıcı buluyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, kentte 17 bin 500 adet taksi bulunduğunu belirterek, sektörün temsilcisi olarak taksici esnafının sorunlarını çözmeye ve kazancını yükseltmeye çalıştıklarını söyledi. İstanbul'daki taksicilerin dünyadaki büyük şehirlere kıyasla ucuza yolcu taşıdığını dile getiren Uğur, taksi plakası fiyatlarındaki artışı anormal bir yükseliş olarak değerlendirmediklerini ifade etti. Uğur, taksici esnafının çok fazla plakasını alıp satmadığını da belirterek, ''Taksi plakasının yatırım aracı olarak görülmesi bizi rahatsız ediyor. Biz plakaların kullananlar tarafından satın alınmasını istiyoruz'' dedi.  Plaka fiyatlarındaki artışa sektör temsilcileri olarak müdahil olmadıklarını ifade eden Uğur, plaka fiyatlarındaki yükselişin sektöre olan güvenden kaynaklandığını da kaydetti. -Plaka fiyatları- Taksi plaka fiyatlarının aylara göre artışı şöyle: .   Ay (2011)               Fiyat (Bin)  . -----------              ------------ .   Ocak                       610  .   Şubat                      675 .   Mart                       695 .   Nisan                      700 .   Mayıs                      715 .   Haziran                    750 .   Temmuz                     765 .   Ağustos                    775  .   Eylül                      785

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24