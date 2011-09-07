-Taksi plakası yine kazandırdı İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Altın ve döviz fiyatlarının hızla yükseldiği son dönemde taksi plakası da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Sabit kira getirisi olması nedeniyle yatırımcılar açısından hem güvenli, hem de değer kazandıran bir yatırım aracı olarak tercih edilen taksi plakası, yine kazandırmaya devam etti. Ocak ayında 610 bin liraya satılan taksi plakaları, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 29 oranında değer kazandı. Taksi plakası, bu ay itibariyle ise 785 bin liraya alıcı buluyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, kentte 17 bin 500 adet taksi bulunduğunu belirterek, sektörün temsilcisi olarak taksici esnafının sorunlarını çözmeye ve kazancını yükseltmeye çalıştıklarını söyledi. İstanbul'daki taksicilerin dünyadaki büyük şehirlere kıyasla ucuza yolcu taşıdığını dile getiren Uğur, taksi plakası fiyatlarındaki artışı anormal bir yükseliş olarak değerlendirmediklerini ifade etti. Uğur, taksici esnafının çok fazla plakasını alıp satmadığını da belirterek, ''Taksi plakasının yatırım aracı olarak görülmesi bizi rahatsız ediyor. Biz plakaların kullananlar tarafından satın alınmasını istiyoruz'' dedi. Plaka fiyatlarındaki artışa sektör temsilcileri olarak müdahil olmadıklarını ifade eden Uğur, plaka fiyatlarındaki yükselişin sektöre olan güvenden kaynaklandığını da kaydetti. -Plaka fiyatları- Taksi plaka fiyatlarının aylara göre artışı şöyle: . Ay (2011) Fiyat (Bin) . ----------- ------------ . Ocak 610 . Şubat 675 . Mart 695 . Nisan 700 . Mayıs 715 . Haziran 750 . Temmuz 765 . Ağustos 775 . Eylül 785