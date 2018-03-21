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Taksi plakası fiyatları eriyor, UBER'e ilgi artıyor

Uber'in telefona indirilme sayısı 10 günde 5 kat arttı, 24 bin 500 oldu

21 Mart 2018 11:45

Trafikte Uber sürücülerine saldırı iddialarıyla başlayan kriz, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun "Sağı solu yakıp yıkarız" açıklamalarıyla tırmandı. Bu kavga taksi piyasasına plaka fiyatlarının düşüşü olarak yansırken, Uber'in telefona indirilme sayısı 10 günde 5’e katlanıp 24 bin 500 oldu.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre krizden önce 1 milyon 680 bin lira olan plaka değeri, 4 gün içinde 100 bin lira düştü. Son rakamlar ise plaka fiyatlarının 1 milyon 500 bin liraya gerilediğini gösteriyor. 

Sarı taksi-Uber kavgası devam ederken son rakamlar, bu krizin Uber’e yaradığını gösteriyor. Uber'in Türkiye verilerine göre gerginlik başlamadan bir gün önce yani 6 Mart’ta Uber'in iOS ve Android telefonlara indirilme rakamı 5000'ken, trafikte saldırı olaylarının başladığı 7 Mart’tan itibaren indirilme rakamları hızla arttı.

7 Mart’ta 7 bin, 8 Mart’ta 8 bin 500, 9 Mart’ta 12 bin, 10 Mart’ta 14bin, 11 Mart’ta 16 bin, 12 Mart’ta 15 bin, 13 Mart’ta 22 bin ve 14 Mart’ta 24 bine çıktı. Yani son 10 günlük sürede Uber kullanıcılarının sayısı 5 kat arttı. Uber’in verileri incelendiğinde sadece mart ayında değil, 9 Ekim 2017’de taksicilerin yaptığı Uber protestosu sonrasında da yine telefonlarına bu yazılımı yükleyenlerin sayısında hatırı sayılır bir artış oldu.

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