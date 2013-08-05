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Ekonomi

Taksi plakası altın değerinde

Taksi plakası fiyatları 1,2 milyon liraya ulaşırken, plakaların kira getirisi de altın ve borsa gibi yatırım araçlarına yetişti.

05 Ağustos 2013 16:50

İstanbul gibi büyük kentlerde taksi sayıları her geçen gün artarken taksi plakası fiyatları da dudak uçuklatacak rakamlara çıkıyor.
 
Taksi plakası fiyatları geçen yıla göre 400 bin lira artarak 1,2 milyon lirayı buldu. Plakaların fiyatları son dokuz yılda ise üçe katlandı.
Bir taksi plakası ayda yaklaşık 5 bin lira kira getiriyor. Tam plaka alamayanlar için, yarım ve çeyrek plaka hatta bir bijon bile satılıyor.
Altın ve borsa getirisiyle yarışan taksi plakasında, son dönemin popüler yatırım aracı olarak talep artışı yaşanıyor.
 

Kira yüksek, yevmiye düşük

 
İstanbul'daki 18 bin taksinin yalnızca yaklaşık 2 bininin şoförü plakaya da sahip.
Taksi şoförleri artan kiraların taksicilere baskı olarak yansıdığını belirtti. Aylık 5 bin lira kira veren bir şoförün yevmiyesi günde 120-130 lira seviyesinde bulunuyor. Taksiciler çoğu zaman yevmiye alamamaktan şikayetçi.

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