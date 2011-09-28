-Taksi plakaları yeni gelir kapısı ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Türkiye'de son yıllarda yüksek fiyatlarla alınıp satılan taksi plakaları, asıl işi taksicilik olmayan yatırımcıların yeni gelir kapısı oldu. Bazı taksi şoförleri taksi işletmek isteyenlerden belli belgeler istendiğini bu belgelere sahip olmayan kimselerin ise sektörde işletmeci olarak faaliyet gösteremeyeceğini söyledi. Buna karşın medyada aralarında şarkıcı, futbolcu gibi ünlü isimlerin de taksi işlettiğinin hatırlatılması üzerine taksiciler, yeterli belgeye sahip olmayan kimselerin ancak başkasının adına plaka alarak sektörde faaliyet gösterdiklerini kaydetti. Herhangi bir kaza anında sorumluluğun plakanın üzerine kayıtlı olduğu kimseye ait olduğunu belirten taksiciler, gelirin dağılımı konusunda ise taraflar arasında yazılı sözleşme veya senet yapılabildiğini de belirtti. Taksiciler elde ettikleri gelirin yaklaşık yüzde 25'nin kendilerine kaldığını masraflar hariç kalan kısmın ise plaka sahibine gittiğini ifade etti. Taksi plakasının birden hisselere bölünerek birden fazla kişi arasında paylaşılabildiğini anlatan taksiciler, kurulan bir şirket adına plaka almanın da yöntemler arasında olduğunu ifade etti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksi işletmeciliği yapacaklardan ustalık belgesi gibi mesleki yeterlilik belgesi istenmemesinin sorun yarattığını belirterek, ''İşi bilmeyenler, rantiyeciler bu sektöre giriyor'' dedi. Palandöken, Esnaf kesiminin faaliyet gösterdiği birçok alanda ustalık belgesi gibi belgelerin istendiğini ancak taksi işletmek için böyle bir şart aranmadığını dile getirdi. Konfederasyon olarak sektörün düzenleyicisi olduklarını belirten Palandöken, ''Ahi kültür ve geleneği hiçe sayılıyor. Dolayısıyla bu işler oluyor. Şoför esnafı için de aynı şekilde, lokanta için de, fırın için de pastane için de... Hayatın her yerinde bu ustalık belgesinin aranması lazım ve bunların nitelikli olması lazım'' diye konuştu.